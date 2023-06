"Tour de France, théâtre des hommes" de Jean-Paul Ollivier : 120 ans d’anecdotes pour une course mythique

Le journaliste français Jean-Paul Ollivier était l’invité du 8/9 pour son livre Tour de France, théâtre des hommes. Une échappée dans 120 ans d'histoire, d'exploits et de drames.

Ce 1er juillet débute la 110e édition du Tour de France, et marque le retour des Vingegaard, Pogacar, van Aert, Philipsen et autres stars du peloton sur les routes de la plus célèbre course du monde.

Célèbre aussi bien pour les exploits et drames de ses grands champions, d’Anquetil à Froome en passant par Merckx et Hinault, que pour les petites histoires qui l’entourent et le spectacle qu’elle offre, faisant du Tour un théâtre à ciel ouvert.

On vient voir un spectacle. C’est ce que donne le Tour de France, et c’est ce qu’on doit ressentir en regardant ça : on s’assied et on regarde le théâtre.

Le Tour de France a bien évolué depuis sa première édition en 1903. Jean-Paul Ollivier revient dans son livre sur 120 ans d’histoire, la première étape dans les Pyrénées et la crainte des organisateurs alors que les étapes de montagnes sont aujourd’hui les plus marquantes, des magouilles en pleine course pour gagner du temps et qui seraient impossibles aujourd’hui avec toutes les caméras, et mille autres anecdotes autour d’une course aussi dure que mythique.

"J’ai essayé de sortir des histoires belles, simples, parfois drôles, parfois tragiques aussi, si bien que ça nous donne un visage du cyclisme en général toutes années confondues", résume Jean-Paul Ollivier.