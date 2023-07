Tour de France – Tadej Pogacar récupère quelques secondes, de nombreux favoris perdent déjà du temps : les classements après la 1re étape

À l’issue d’une belle première étape du Tour de France 2023 qui s’est achevée sur une victoire d’Adam Yates (UAE), le Britannique en a logiquement profité pour récupérer le maillot jaune et le maillot vert.

Au classement général, Tadej Pogacar (UAE) est le vainqueur moral de cette étape en récupérant quatre secondes sur le premier peloton avec plusieurs favoris. Si certains n’ont pas perdu de temps, à l'image de Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), d’autres n’ont pas connu cette réussite.

Dans le second groupe à 21 secondes, on retrouvait notamment Romain Bardet (DSM), Egan Bernal (INEOS-Grenadiers), Emanuel Buchmann (BORA-Hangroshe), Jack Haig (Bahrain-Victorious), Ben O’Connor (AG2R Citroën), Guillaume Martin (Cofidis) et Pello Bilbao (Bahrain-Victorious).

D’autres ont perdu encore plus de temps sur le champion slovène comme Daniel Felipe Martinez (INEOS-Grenadiers) à 3'01", Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) à 5'26", Alexey Lutsenko (Astana) à 9'28" et Warren Barguil (Arké Samsic) à 9'30" et le malheureux Ricard Carapaz (EF Education-EasyPost), pris dans une chute, qui a perdu plus de quinze minutes. Mais le grand perdant restera évidemment Enric Mas (Movistar) qui a malheureusement dû abandonner après la chute dans laquelle était également impliqué Carapaz.

Dans la course au maillot vert, qui sera porté par Simon Yates (Jayco AlUla), Mads Pedersen (Lidl-Trek) est le mieux placé parmi les candidats crédibles mais ne possède que dix points, ne faisant donc pas de vraie différence. On notera également que Neilson Powless (EF Education-EasyPost) a récupéré le maillot à pois et Pogacar le blanc.