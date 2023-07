Tour de France : Tadej Pogacar lève déjà une partie des doutes

Le discours très politique d’UAE a aussi pris du plomb dans l’aile. Si Mauro Gianetti s’évertue à dire que sa formation s’aligne avec deux leaders (Yates et Pogacar), personne n’est dupe. Le final de l’étape et les déclarations d’après course ont fini de dissiper l’écran de fumée de la com' des Émiratis.



N’en déplaise à son manager, Yates a clairement adopté la position du lieutenant de luxe. Au moment de se lancer à l’offensive, le Britannique a demandé l’approbation du patron. Le signe de tête de Pogi acquis, il a roulé sans retenue jusqu’à l’arrivée. Face au micro, maillot jaune sur le dos, il n’a pas fait de mystère. "Je veux juste garder les pieds sur terre. Tadej est le boss. Il a prouvé qu’il était le meilleur du monde. Au cours des prochaines semaines, il le montrera à nouveau. Je ne suis pas le leader de l’équipe, mais un coureur en soutien à Tadej".



Avec un équipier devant et bien au chaud dans un groupe emmené par les Jumbo, Pogacar a apprécié le final. "Adam a saisi sa chance. Tactiquement, dans l’exécution c’était parfait, on était à fond dans l’ascension, donc arrivés au sommet, on était fatigué. C’était parfait pour Adam qui a pu se lancer, Jonas (Vingegaard, ndlr) attendait ses coéquipiers, ils n’ont pas pu revenir et on a pu gagner. C’est une victoire d’équipe et c’est comme si j’avais gagné, c’est un sentiment encore meilleur", a confié le Slovène au micro de France 2.