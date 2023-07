Tour de France – Tadej Pogacar après sa victoire : "C’est un grand soulagement, j’ai cru devoir faire mes valises et rentrer à la maison"

Tadej Pogacar a inversé la tendance sur la 6e étape du Tour de France, après avoir concédé plus d’une minute à son rival Jonas Vingegaard la veille. À l’arrivée, le Slovène s’est dit soulagé d’avoir repris du temps à Vingegaard. "Je ne dirais pas vraiment que c’était une revanche. Mais je suis content de gagner aujourd’hui et de reprendre du temps, explique-t-il. "Je me sens un peu soulagé. C’est mieux maintenant."

Pogacar n’a pas caché son inquiétude après l’étape d’hier et le temps perdu sur Vingegaard. "Qui ne l’aurait pas été ? Ce que Jonas a fait hier était incroyable. Quand il a commencé à accélérer dans le Tourmalet, je me suis dit que ça allait se passer comme hier, qu’on allait pouvoir faire nos valises et rentrer à la maison. Heureusement j’avais des bonnes jambes aujourd’hui et j’ai pu le suivre dans le Tourmalet. Et puis quand j’ai senti que c’était le bon moment, j’ai attaqué dans le final. C’est un grand soulagement."

Le Slovène s’est dit optimiste pour la suite de la Grande Boucle : "Maintenant l’écart est presque parfait. Je pense que ça va aller de mieux en mieux jusqu’à la dernière étape." Pogacar a conclu en dédiant sa victoire à sa compagne Urska Zigart, victime d’une lourde chute la veille sur le Giro féminin.