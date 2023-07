Tour de France : Seul face à Jumbo-Visma, Pogacar s’impose au sommet devant Vingegaard, nouveau maillot jaune

Inusable Tadej Pogacar. Seul face à une équipe Jumbo-Visma fantastique, le Slovène a résisté aux assauts de Jonas Vingegaard avant de le lâcher et s’imposer au sommet alors que le Danois prend le maillot jaune.

Après la première grosse étape de montagne, le peloton avait rendez-vous avec une nouvelle étape difficile dans les Pyrénées entre Tarbes et Cauterets-Cambasque pour une distance de 144,9 kilomètres qui devait voir le peloton grimper le Col d’Aspin, le Tourmalet et l’ascension finale vers Cauterets.

Dès le départ, Wout van Aert (Jumbo-Visma) a accéléré avec Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step). Les deux coureurs ont finalement intégré une échappée de 20 coureurs avec Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) mais également Michal Kwiatkowski (INEOS Grenadiers) ou encore Neilson Powless (EF Education-EasyPost).

Après la première côte remportée par Powless, premier maillot à pois du Tour, le sprint intermédiaire n’a pas débouché sur une véritable bagarre. Deuxième du maillot vert, Bryan Coquard (Cofidis) en a profité pour passer tranquillement en tête devant van Aert et van der poel. Dans le Col d’Aspin, l’équipe Jumbo-Visma a pris les commandes de la course à la place de l’équipe BORA-Hangroshe du maillot jaune Jai Hindley pour ne pas laisser l’écart trop augmenter. Au sommet, Powless ne s’est pas fait surprendre par Ruben Guerreiro (Movistar) pour passer en tête et récupérer le maillot à pois.

Le légendaire Col du Tourmalet était ensuite au programme et a rapidement fait des différences. Sous l’impulsion de Jumbo-Visma, le peloton a perdu beaucoup d’éléments alors que l’échappée n’était composée plus que de neuf unités à sept kilomètres de l’arrivée et grimpait sous la conduite de van Aert qui ne laissait personne le relayer. À trois kilomètres du sommet, le tempo imprimé par l’équipe néerlandaise a tout simplement fait exploser tous les favoris. Seul Tadej Pogacar (UAE) a réussi à suivre le rythme de Sepp Kuss, accompagné de Jonas Vingegaard. Sans surprise, le Danois a ensuite tenté sa chance mais le Slovène n’a jamais semblé réellement en difficulté et l’a suivi. Au sommet du Tourmalet, Tobias Johannessen (Uno-X) est passé devant Guerreiro alors que van Aert a attendu son leader dans la descente.

Au pied de la dernière ascension (16 km à 5,4%), ils étaient encore huit dans le groupe en échappée alors que tout autre scénario qu’une victoire de Vingegaard ou Pogacar semblait impossible. À quatre kilomètres du sommet, van Aert s’est finalement garé après un travail tout simplement monstrueux durant toute l’équipe. Vingegaard a alors tenté sa chance mais n’a pas su faire flancher Pogacar.

Bien plus en forme que la veille, Pogacar est ensuite parti à l’attaque et a laissé sur place son rival qui n’a rien pu faire. Le Slovène s’est finalement imposé avec une vingtaine de secondes d’avance sur Vingegaard sur la ligne d’arrivée alors que le Danois se consolera avec le maillot jaune.

Chez les autres favoris, Hindley est arrivée à 2'39" en compagnie de Carlos Rodriguez (INEOS-Grenadiers) et Simn Yates (Jayco AlUla) alors que les autres ont terminé encore plus loin.