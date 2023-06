Tour de France : Rodrigo Beenkens évoque ses souvenirs les plus marquants pour les 120 ans de la course

Rodrigo Beenkens évoque également les Tours qu’il a eu l’occasion de commenter aux côtés d’Eddy Merckx, en 1999, 2000 et 2001 : "C’étaient des moments très forts aussi. Pendant la course, mais aussi ce qui se passait avant et après".

Le journaliste aura d’ailleurs l’occasion de rendre hommage à la carrière de ce cycliste de légende quelques années plus tard. En 2019, le Cannibale fête en effet le 50e anniversaire de sa première victoire. Pour l’occasion, il est invité sur la Grand-Place de Bruxelles pour la présentation des équipes, assurée cette année-là par Rodrigo Beenkens, et à l’issue de laquelle le champion de cyclisme est acclamé par la foule. "C’était un moment très particulier, un contact direct avec le public auquel on n’est pas habitué en télévision qui m’a donné la chair de poule" confie le présentateur.