Tour de France : Revivez l’incroyable coup de force collectif de la Jumbo-Visma pour mettre Wout van Aert sur orbite

Alors là, peu d’observateurs l’avaient vu venir ! Alors que le peloton roulait à une allure modérée vers l’arrivée de la 4e étape, la Jumbo-Visma a tout fait exploser dans l’ascension de la côté du Cap Blanc-Nez (900m à 7,5%).

En postant Nathan Van Hooydonck puis Tiesj Benoot aux avant-postes, la formation batave a soudainement accéléré le rythme, profitant d’un effort collectif pour créer des fractures dans le peloton. Résultat, dans les premiers hectomètres, seule une grappe de coureurs de la formation Ineos a su tenir le rythme.

Un moment de zizanie qui a permis à l’inévitable Wout van Aert de s’isoler seul en tête de course, profitant du travail de sape de son équipe pour filer à l’anglaise en tête de course. La suite, vous la connaissez désormais, le monstre belge ne sera plus jamais rattrapé et remportera (enfin) sa première étape sur ce Tour de France après trois 2e places consécutives.

Un coup de force collectif, griffé Jumbo-Visma, qui n’est pas sans rappeler le dernier Paris-Nice où la formation batave avait déjà utilisé pareille tactique sur la 1e étape pour signer un hallucinant triplé et permettre à Christophe Laporte de s’imposer devant… Wout van Aert et Primoz Roglic. Bis repetita, donc. Sauf que cette foi-ci, c’est Superman van Aert qui a gagné.