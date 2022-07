Tour de France : retour sur la victoire d'étape et la maillot jaune de Greg Van Avermaet en 2016 dans notre podcast : "Un jour dans le sport"

Le mercredi 6 juillet 2016, en plein Tour de France et sous un soleil de plomb, Greg Van Avermaet va tout simplement vivre l’une de ses plus belles journées sur le vélo. L’ancien gardien de foot se mue en attaquant et après une master class de cyclisme, il fait coup double : victoire en solitaire au Lioran et maillot jaune !

Une performance qui prend en fait racine trois mois plus tôt, avec comme point de départ, comme élément déclencheur, une clavicule cassée. Dans ce podcast, on revient sur cet exploit à travers des anecdotes et témoignages inédits.