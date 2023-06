Tour de France : quels sont les outsiders pour arbitrer le duel Vingegaard - Pogacar ?

Le Tour de France débute ce samedi à Bilbao. Pour cette grande boucle 2023 on devrait assister à un beau duel entre Jonas Vingegaard, vainqueur sortant) et Tadej Pogacar (lauréat en 2020 et 2021).

Si le Danois et le Slovène font figure de grandissimes favoris, derrière plusieurs coureurs seront à l'affut pour tenter de monter sur le podium, voir plus en cas de défaillance d'un des deux cadors.