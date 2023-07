Tour de France – Pogacar résiste à tout, van Aert de nouveau stratosphérique, Jakobsen évite la disqualification : les faits marquants de la 6e étape

Avec le travail impressionnant de la Jumbo-Visma en tête du peloton et la présence de Wout van Aert dans l’échappée, une attaque de Jonas Vingegaard ressemblait à une évidence. Et le Danois n’a pas surpris, ni déçu. Après avoir vu son équipe effectuer un énorme tempo, il a été lancé par l’increvable Sepp Kuss. Mais, contrairement à mercredi, Pogacar a tenu et bien tenu. Dans le Tourmalet, le Slovène n’a jamais réellement semblé en difficulté alors que tous les autres favoris ont dû lâcher prise. Dans l’ascension finale, le scénario s’est répété mais Pogacar tenait toujours.

Le temps passait, les kilomètres aussi et la probabilité de voir Slovène lâcher prise avec. C’était même plutôt l’inverse qui était attendu. Et ce qui devait arriver arriva. À un peu plus de deux kilomètres de l’arrivée, le double vainqueur du Tour a placé une banderille dont il a le secret. Et cette fois, c’est donc Vingegaard qui n’a pas su suivre et a fini par concéder 24 secondes sur la ligne. Si c’est bien le Danois qui est désormais en jaune, la confiance a peut-être changé de camp. Certains l’annonçaient presque battu et saluaient le coup tactique de Jumbo-Visma, mais Pogacar reste un immense champion qui a prouvé qu’il faudrait compter sur lui jusqu’à Paris. Les deux hommes auront une nouvelle occasion de s’expliquer dimanche avec une arrivée au Puy de Dôme.