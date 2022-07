Tour de France : Pogacar dompte la Super Planche des Belles Filles au terme d'une fin d'étape explosive

172 coureurs du peloton du Tour de France ont pris ce vendredi le départ de la 7e étape qui relie, sur 176,5 km, Tomblaine à la Super Planche des Belles Filles, où est jugée la première arrivée au sommet de ce Tour 2022. La course se conclut par cette montée sèche de 7 kilomètres à 8,7% de pente moyenne.

L’échappée du jour est construite par 11 coureurs : Lennard Kamna (Bora), Simon Geschke (Cofidis), Maximilian Schachmann (Bora), Mads Pedersen (Trek), Kasper Asgreen (Quick-Step), Cyril Barthe (B&B), Vegar Stake Laengen (UAE), Luke Durbridge (BikeExchange), Imanol Erviti (Movistar), Dylan Teuns (Bahrain) et Giulio Ciccone (Trek). Teuns étant l’unique vainqueur au sommet de la Super Planche, en 2019 où il s’était imposé devant Ciccone.

A l’approche du col de Grosse Pierre, Laengen se relève tandis que 5 coureurs larguent les autres échappés : Kamna, Schachmann, Durbridge, Teuns et Geschke. Erviti et Barthe réintègrent le groupe peu avant le col des Croix. Ils sont 7 en tête à 40 kilomètres de l’arrivée. Derrière, c’est globalement l’équipe UAE du maillot jaune Tadej Pogacar qui commande le peloton.

L’écart se résorbe légèrement, la situation n’évoluant pas énormément jusqu’à la Super Planche des Belles Filles. Le groupe de tête se réduit et Kamna semble être le plus fort, lâchant Teuns puis Geschke. L'Allemand résiste, mais doit abdiquer lorsque les favoris de l'épreuve reviennent sur lui, à quelques mètres de l'arrivée seulement. Pogacar et Jonas Vingegaard se livrent à un duel féroce et... c'est le maillot jaune qui empoche la victoire ! Primoz Roglic est 3e de l'étape, Kamna 4e et Geraint Thomas 5e.

Au général, Pogacar devance Vingegaard de 35 secondes. Thomas est 3e (1’10’’), Adam Yates 4e (1’18’’) et David Gaudu 5e (1’31’’).