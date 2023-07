Tour de France, nos 5 enseignements de la première semaine : de la bagarre Vingegaard - Pogacar au festival Philipsen

Seuls deux sprinteurs ont eu droit à la parole en ce début de Tour : Jasper Philipsen et Mads Pedersen. Ce n'est pas passé loin pour Caleb Ewan (Lotto Dstny) et Mark Cavendish (Astana), contraint à l'abandon (sur chute) après sa belle deuxième place à Bordeaux.

Les chutes, parlons-en : elles ont également éliminé Enric Mas, Richard Carapaz, Steff Cras ou encore Quinn Simmons, qui semblaient tous en mesure de faire de belles choses sur ce Tour.

Pour les sprinteurs néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal Quick Step) - lui aussi tombé - et Dylan Groenwegen (Jayco AlUla), c'est la soupe à la grimace. Leur meilleur résultat ? Une quatrième place, alors qu'ils font partie des coureurs les plus rapides du monde. Les sprints massifs ne seront plus légion d'ici la fin du Tour, il faudra donc saisir chaque opportunité...