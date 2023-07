Tour de France : Matej Mohoric vainqueur de la 19e étape à la photo-finish, Kasper Asgreen privé d’un incroyable doublé

Matej Mohoric a remporté la 19e étape du Tour de France 2023 entre Moirans-en-Montagne et Poligny vendredi au terme de 172, 8 km accidentés et très animés. Le Slovène s’est imposé dans un sprint à trois devant Kasper Asgreen, devancé à la photo-finish, et Ben O’Connor, troisième. Jasper Philipsen a pris la 4e place devant Mads Pedersen dans un groupe qui a échoué à quelques dizaines de secondes du trio de tête.

Tout le peloton le savait : il fallait absolument intégrer l’échappée pour espérer décrocher la victoire. Neuf hommes se sont ainsi détachés après une grosse cinquantaine de kilomètres de bagarre (Julian Alaphilippe, Nils Politt, Mads Pedersen, Matteo Trentin, Victor Campenaerts, Tiesj Benoot, Jack Haig, Georg Zimmermann et Warren Barguil) . Le peloton n’a toutefois pas abdiqué. Les équipes Uno-X, EF Education-Easypost et Israël Premier Tech ont mis leurs coureurs à contribution et fait en sorte qu’un groupe d’une trentaine de coureurs revienne sur la tête de course à une septantaine de kilomètres du but. Parmi ce beau monde, une jolie brochette de coureurs de classiques : Jasper Philipsen, Mathieu Van der Poel, Kasper Asgreen, Christophe Laporte, Alberto Bettiol, Thomas Pidcock, Oliver Naesen, Matteo Trentin…

L’infatigable Victor Campenaerts a alors tenté un joli coup de poker. Pari avec Simon Clarke, le combatif de la veille (et élu combatif du jour) a fini par s’isoler en tête de la course avant de craquer à 30 km de l’arrivée dans l’ultime ascension du jour.

Kasper Asgreen, Matej Mohoric et Ben O’Connor ont pris le relais en anticipant puis en résistant dans la côte d’Ivory. Les trois hommes se sont entendus à merveille pour se disputer la victoire dans les rues de Poligny. C'est finalement à la photo-finish qu'il a fallu départager Asgreen et Mohoric, le Slovène finissant par offrir une 3e victoire d'étape à son équipe après celles de Pello Bilbao et Wout Poels.

Samedi, la 20e étape entre Belfort et Le Markstein présentera le dernier montagneux de cette 110e édition. Au programme 6 ascensions dont 2 de première catégorie situées dans le final de l’étape. Tout est réuni pour un superbe spectacle.