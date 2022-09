Tour de France : "Les Jumbo-Visma m’ont écrasé", deux mois après Tadej Pogacar explique les détails de sa défaillance sur le Col du Granon

Après avoir longtemps gardé le secret et le mystère durant le mois de juillet, Tadej Pogacar a expliqué dans un média slovène les raisons de sa défaillance sur les pentes du Col du Granon.

C’était le tournant de l’édition 2022 du Tour de France, sur les pentes du Col de Granon, Tadej Pogacar doit laisser filer son rival Jonas Vingegaard et perd près de trois minutes. Le travail de sape de la formation Jumbo-Visma a payé, le Slovène craque et le Danois endosse le maillot jaune.

Dans les jours qui ont suivi ce grand bouleversement, Pogi n’a jamais voulu dévoiler les raisons de ce coup de mou. Il se contentait de déclarer : "je sais ce qu’il s’est passé et je le garde pour moi". Mais deux mois plus tard, dans le média slovène MMC, Pogacar est revenu sur cette mauvaise journée. "Il faisait très chaud ce jour-là, presque 35 degrés, et ça n’a pas été une bonne chose pour moi. Tout allait pourtant bien au Col du Galibier, mais j’ai oublié de boire. Je me sentais bien mais soudain, dans la montée finale, je n’avais plus d’énergie et je n’avais plus assez à boire", explique Tadej.

Le leader du Team UAE Emirates, objectif et bon perdant, qui reconnaît également la supériorité de son équipe rivale. "La tactique des Jumbo-Visma était excellente. Ils étaient tous à 100% et m’ont écrasé avec leurs attaques, notamment sur la plaine entre le Col du Télégraphe et le Galibier. Avec le recul, quand je repense à cette journée, je me dis que j’ai laissé toutes mes forces, tous mes superpouvoirs dans le Galibier. C’est ça qui m’a coûté ce coup de mou dans les quatre derniers kilomètres du Granon", analyse Tadej Pogacar.