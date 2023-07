Tour de France – les coureurs en chiffres : Cavendish, Sanchez, Pogacar et Vingegaard hors catégorie

La moyenne d’âge des coureurs du Tour de France 2023 est fixée à 29 ans et 264 jours.

Le jeunot du peloton c’est Quinn Simmons (Lidl Trek) du haut de ses 22 ans et 54 jours. Derrière lui on retrouve l’Espagnol de chez Ineos, Carlos Rodrigues (22 ans et 149 jours) et sur la troisième marche du podium il y a Kevin Vermaerke, le Californien du Team DSM (22 ans et 258 jours).

Le doyen du peloton c’est l’inoxydable lieutenant de Julian Alaphilippe, Dries Devenyns (Soudal – Quick Step). Le coureur belge vogue vers les 40 printemps ( 39 ans et 344 jours).