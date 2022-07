Tour de France : les communes se préparent à accueillir l’évènement

Pour les habitants des villages traversées, le Tour de France est aussi l'occasion de se retrouver tout ensemble. C'est le cas à Barbençon, considéré comme étant l'un des plus beaux villages de Wallonie "On va essayer de rassembler tous les gens du village. On sera là, autour d'un verre et d'un barbecue pour profiter de la caravane et de la course", explique Daniel Renard, président du comité des plus beaux villages de Wallonie. Avec l'école du village, il a participé à l'installation d'une inscription colorée à l'entrée du village

De Binche à Beaumont, en passant par Cerfontaine, des dizaines de milliers de personnes sont attendus le long des routes ce jeudi.