Tour de France : le vélo hommage de Van der Poel, des affiches dans les rues, la Grande Boucle en mode "merci Poupou"

Ce dimanche, la neuvième étape du Tour de France s’élance de Saint-Léonard-de-Noblat, où repose Raymond Poulidor. Si le lieu départ va donc permettre de rendre hommage au champion français, l’arrivée au Puy de Dôme est également un clin d’œil à Poupou puisque c’est sur les pentes de ce col qu’il avait fait vaciller Jacques Anquetil lors du Tour 64, sans toutefois parvenir à s’emparer du maillot jaune.

Cette neuvième étape sera donc particulière pour Mathieu Van der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor. Pour l’occasion, le Néerlandais et son équipe Alpecin-Deceuninck ont mis les petits plats dans les grands. van der Poel sera équipé d’un vélo décoré pour l’occasion avec des photos de Raymond Poulidor sur le cadre et des petits bandeaux "Merci Poupou". L’équipement de l’équipe rendra également hommage à Poulidour avec des touches mauves et jaunes sur le cuissard, couleurs que Poulidor arborait sur son maillot, et des messages sur le maillot.

La Grande Boucle en général était également en mode hommage ce matin. Christian Prudhomme est allé se recueillir sur la tombe de Raymond Poulidor alors que l’on pouvait voir de nombreuses affiches et photos du coureur français dans les rues de Saint-Léonard-de-Noblat.