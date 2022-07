Tour de France : le Tour et la Botte du Hainaut en quelques anecdotes

Dans l’entité de Beaumont, les coureurs longeront le village de Barbençon, un des plus beaux villages de Wallonie. Un village qui a des liens historiques étroits avec la France. Un passé singulier, inscrit dans la pierre. Il y a dans l’église un certain nombre de pierres tombales, notamment parmi les plus belles de ce qu’on appellerait aujourd’hui des contrôleurs des contributions mais qui sur la pierre sont marquées receveurs des fermes du Roy de France.

Ce roi, c’est Louis XIV. Barbençon et les villages avoisinants sont cédés à la France en 1678. Le roi soleil est attiré par le verre mais surtout par le marbre de la région qui servira notamment à Versailles. Dans le bas du village, le château aurait accueilli en villégiature le Grand Dauphin, le fils de Louis XIV.