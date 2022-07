Tour de France : le succès des produits dérivés, même après la fin de la course.

Le Tour de France, c'est fini. Mais la ferveur qui entoure la plus grande course cycliste du monde est loin d'être retombée, particulièrement chez nous, en Belgique. Il faut dire que cette édition a été très "belge" et marquée par la performance exceptionnelle de Wout Van Aert, maillot vert à l'issue du Tour mais souvent considéré comme le véritable vainqueur, tant par les médias que par le public.

Un succès populaire qui se retrouve également dans les ventes des magasins spécialisés. Exemple à Boussu, où les clients se pressent pour acheter les maillots et autres accessoires aux couleurs de l'équipe de Van Aert. Des ventes qui ont décollé pendant mais aussi après la grande boucle assure un vendeur. Une fois de plus, les fans de cyclisme ont l'occasion de marier amour du Tour et fierté belge. Et ils ne s'en privent manifestement pas.