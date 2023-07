Tour de France : Le Puy de Dôme se souvient du duel d’anthologie entre Poulidor et Anquetil

L’ascension mythique du Puy de Dôme est donc retour, ce dimanche 9 juillet sur la Grande Boucle. C’est là que sera jugée l’arrivée de la 9e étape, 35 ans après la dernière visite du Tour sur ce sommet légendaire.

La 9e étape s’élancera de Saint-Léonard-de-Noblat, la ville d’adoption de Raymond Poulidor. Après 182,4 km de course les coureurs arriveront au sommet du Puy de Dôme. Un final qui rappellera un des plus grands moments du Tour, et ce duel entre Raymond Poulidor et Jacques Anquetil en 1964.