Tour de France, le profil de la 6e étape : le Tourmalet et une première arrivée au sommet au programme

Après le Tourmalet, le peloton aura une descente d’une trentaine de kilomètres à parcourir jusqu’au pied de la dernière difficulté. Et celle-ci va s’escalader en plusieurs paliers. Le début sera tranquille avec quatre premiers kilomètres à une moyenne inférieure à 5%. Si la pente va s’intensifier ensuite (plus de 2km au-dessus de 6,5%), les quatre kilomètres suivants seront de nouveau inférieurs à 5%. Les cinq derniers kilomètres seront, eux, plus difficiles avec des passages supérieurs à 10%. L’arrivée sera tout de même un poil plus simple avec un dernier kilomètre à 6,6% de moyenne.