Tour de France, le profil de la 5e étape : le premier col hors catégorie et une étape promise aux grimpeurs

La 5e étape de ce Tour de France est la première considérée comme une étape de montagne avec trois ascensions au programme.

Pour la cinquième étape, le peloton de la Grande Boucle sillonnera les Pyrénées-Atlantique sur 162,7km entre Pau et Laruns.

Le début du parcours est relativement plat avec un sprint intermédiaire sprint situé après 48,8km dans la localité de Lanne-en-Barétous.

Les choses vont ensuite se corser avec le premier col hors catégorie de ce Tour de France. Le Col du Soudet se dressera devant les coureurs avec un sommet situé peu après la mi-course. Avec 15,2km à 7,2% de moyenne, la montée devrait déjà réaliser un bel écrémage au sein du peloton et l’échappée devrait être constituée de bons grimpeurs. Assez irrégulier, le Col du Soudet présente plusieurs passages au-dessus des 10% avec notamment le 11e km à 12,5%.

Les coureurs redescendront ensuite vers la plaine pour aller chercher le Col d’Ichère un peu plus de 30km plus loin. Avec 4,2km à 7%, la montée de 3e catégorie ne sera pas la plus difficile de la journée mais pourrait permettre une accélération du tempo pour préparer la bagarre pour la victoire d’étape puisque le sommet est situé à un peu moins de 40km de l’arrivée.

Le peloton prendra ensuite la direction du Col de Marie Blanque dont le sommet est à un peu moins de 20km de l’arrivée. Le col de première catégorie pourrait être décisif, même s’il paraît peu probable que les favoris lancent la grande offensive. Pourtant, le Col de Marie Blanque présente un profil très intéressant un pourcentage moyen de 8,6% sur 7,7km qui peut paraître assez classique. Mais les quatre derniers kilomètres sont aux alentours des 10% et il faudra donc monter en puissance pour ne pas exploser sur le sommet (10,5%, 12,2%, 13,6% et 9,9% pour le dernier kilomètre).

L’étape semble donc promise aux grimpeurs, mais il pourrait bien que ce soit une échappée au long cours qui aille au bout.