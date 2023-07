Tour de France, le profil de la 17e étape : 5000 m de dénivelé positif, le Col de la Loze en juge de paix

Avec deux cols de 1e catégorie et un col hors catégorie, 5000 mètres de dénivelé positif et le sommet le plus haut de cette 110e édition, la 17e étape est l’étape reine du Tour de France 2023.

Les coureurs démarreront de Saint-Gervais Mont-Blanc avec un départ en côte jusqu’à Megève. Une douzaine de kilomètres plats les emmènera ensuite au pied de la première ascension répertoriée de la journée : le Col des Saisies. Ce col est long de 13,4 kilomètres, avec une pente moyenne de 5,1%, ce qui le classe en 1e catégorie.

Une fois le premier sommet passé, une longue descente mènera le peloton à Beaufort, où se situe le sprint intermédiaire. Pas de répit pour les coureurs qui enchaîneront immédiatement avec l’ascension 1e catégorie du Cormet de Roselend, un col de 19,9 km à 6%.

Après 30 kilomètres descendants, les coureurs graviront la Côte de Longefoy (6,6 km à 7,5% – 2e catégorie). La bascule ne se fera pas immédiatement au sommet, mais bien 5 kilomètres plus loin, à Notre-Dame-du-Pré. En bas de la descente, il restera une dizaine de kilomètres de plaine avant le juge de paix de la journée : le terrible Col de la Loze.