Tour de France, le profil de la 14e étape : 4200 m de dénivelé positif sur 152 kilomètres

C’est un col hors catégorie de 11,6 km à 8,5% de pente moyenne. Les six derniers kilomètres de l’ascension sont les plus durs. La fin de l’étape ne se situe pas au sommet du Col de Joux Plane. Les coureurs basculeront 3,5 kilomètres plus loin dans une descente vertigineuse vers Morzine, où sera jugée l’arrivée de cette 14e étape.