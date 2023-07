Tour de France, le profil de la 10e étape : une journée "casse-pattes" au lendemain de la journée de repos

Au lendemain de la première journée de repos de ce Tour de France, la 10e étape propose un parcours accidenté, avec plus de 3000 mètres de dénivelé positif sur 167,2 km entre Vulcania et Issoire.

Cette 10e étape peut sembler anodine vu l’absence de cols hors catégorie et de 1re catégorie. La journée fera pourtant mal aux jambes des coureurs au lendemain d’une journée de repos, parfois compliquée à gérer.

L’étape démarrera en côte, dans le col de Moréno (4,8 km à 4,7%). Les coureurs iront ensuite chercher le col de Guéry (7,8 km à 5%) avant de passer au sprint intermédiaire au Mont-Dore une trentaine de kilomètres plus loin. Ce sprint interviendra au pied de la seconde ascension répertoriée du jour : le col de la Croix Saint-Robert (6 km à 6,3%).

Les 100 derniers kilomètres de l’étape seront marqués par de nombreuses côtes non répertoriées et deux côtes classées en 3e catégorie : la côte Saint-Victor-La-Rivière (3 km à 5,9%) et la côte de la Chappelle-Marcousse (6,5 km à 5,6%). Les coureurs encore présents au sommet de cette dernière ascension se disputeront la victoire à Issoire, au bout de 30 km principalement descendants.