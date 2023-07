"J’ai la sensation que Vingegaard était à la limite de la fringale dans le final. Quand Pogacar attaque, il n’a plus de jus ou de force dans les jambes. Ce n’est pas un problème de puissance pur mais vraiment un vide d’énergie. Malgré tout, c’est une information que va prendre Pogacar car il va se dire que, quand la course se lance de très loin, Vingegaard a peut-être moins de puissance. On aura donc peut-être des courses dont le rythme et les attaques seront plus lointains."