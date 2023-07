Comme chaque jour durant ce Tour de France 2023, Rodrigo Beenkens a interrogé Cyril Saugrain sur les événements du jour.

Sur les frères Yates ? "Ils étaient solides tous les deux avec Simon qui était le leader de son équipe et Adam le coleader avec la responsabilité d’épauler Tadej Pogacar. On lui avait demandé d’arriver au Tour de France en étant bien prêt car on ne savait pas quel pouvait être le niveau de forme du Slovène. On a vu dans le final qu’Adam était un tout petit cran au-dessus, je ne pense pas qu’il y ait une entente particulière même s’il n’avait jamais gagné d’étape sur le Tour de France alors que Simon en avait déjà gagné neuf."

Sur l’équipe UAE ? "Ils étaient au rendez-vous et ont durci la course dans la partie la plus dure et Pogacar a bien répondu. UAE n’a pas contrôlé, ni dépensé trop d’énergie aujourd’hui. On pouvait penser que Pogacar serait un peu à court de compétition, d’explosivité mais ce n’est pas le cas. Je pense qu’il a toute la fraîcheur pour bien gérer. L’intelligence et l’expérience de cette équipe vont permettre de gérer le long terme mais il y aura des opportunités pour les autres équipes car je ne pense pas qu’UAE ait envie de garder et de défendre le maillot tous les jours dès la première étape."

Sur Jumbo-Visma ? "L’équipe néerlandaise a pris un petit coup au foie. Stratégiquement, l’équipe a commis une petite erreur en prenant le lead tout de suite alors qu’il y avait cinq coureurs devant. Ils auraient pu laisser les choses se développer un peu. En prenant la responsabilité, les autres se sont dit que van Aert voulait gagner et que c’était donc à eux de rouler toute la journée. Jumbo-Visma ne sort pas dans une position favorable avec les quatre secondes perdues de Jonas Vingegaard sur Pogacar."