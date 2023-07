Tour de France : Lafay fait le coup du kilomètre et remporte la 2e étape en solitaire, van Aert 2e (suivez Complètement Tour en direct)

Victor Lafay a surpris tout le monde en attaquant dans le dernier kilomètre et s’impose pour quelques mètres devant Wout van Aert et Tadej Pogacar. Dylan Teuns termine neuvième alors que Tiesj Benoot et Steff Cras étaient également dans le bon groupe de 24 coureurs qui termine dans le même temps.

Trois hommes prennent rapidement les devants et composent l’échappée du jour. Neilson Powless, maillot à pois sur les épaules, est accompagné par Rémi Cavagna et Edvald Boasson Hagen. L’écart ne monte pas plus haut que 3 minutes 30 et Cavagna doit laisser filer ses deux compagnons d’échappée à 70km de l’arrivée. Boasson Hagen doit, lui, se relever à 35km de l’arrivée et laisse filer Powless en solitaire.

Au pied de l’ascension de Jaizkibel, la dernière ascension du jour, Powless compte encore 1 minute 40 d’avance. Mais UAE et Jumbo mettent un tempo d’enfer directement et l’écart fond rapidement alors que Van der Poel et Girmay sont lâchés. Majka fait ensuite un gros travail et Powless est repris à 2,5km du sommet. Pinot et Alaphilippe en font les frais mais van Aert s’accroche. Le maillot jaune Adam Yates prend le relais à 600m du sommet et fait de gros dégâts. Pogacar, Vingegaard et Simon Yates font le sprint pour les bonifications et le Slovène ne se relève pas et part en duo avec le Danois qui ne veut cependant pas prendre le relais et un groupe d’une vingtaine de coureurs se regroupe dans la descente.

Bilbao tente alors sa chance mais un gros travail de Benoot permet un regroupement. Les Jumbo-Visma font le tempo pour tenter d’emmener van Aert jusqu’à un sprint en petit comité. Mais ils se font surprendre par Victor Lafay qui attaque au kilomètre. Le Français est costaud et s’impose devant Wout van Aert qui échoue à quelques mètres, devant Tadej Pogacar.