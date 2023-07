Tour de France : Lafay et Woods ou l’importance des gains marginaux

Cela dit, pour maximiser l’efficacité des gains marginaux, il faut faire des choix en fonction du type d’étapes et de la météo, notamment quand il fait chaud, comme l’explique Victor Lafay, le coureur français de 27 ans : "Je mets un maillot un peu plus aéré qui va être moins aéro. Mais il fait tellement chaud qu’au final je vais gagner plus en ayant une température corporelle un petit peu plus basse, que si je mettais une combinaison sprint. Avec la combinaison sprint on gagne en aéro. C’est pareil avec le casque. Aujourd’hui je mets le casque été qui est moins aéro que les autres, mais en même temps si on fait une surchauffe on perd beaucoup trop ".

Et puis cette chasse aux gains se passe aussi dans la tête, comme l’explique Cédric Vasseur : "Quand on pense gains marginaux on pense à la mécanique et à tout ce qu’il y a autour. Mais le mental est extrêmement important dans la réussite et dans la victoire "

Des gains marginaux mis bout à bout qui permettent de gagner en moyenne 4 à 5% de performance.