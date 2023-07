Tour de France – la réaction de Jasper Philipsen après avoir battu Cavendish : "J’aurais aussi aimé le voir gagner"

Jasper Philipsen a remporté sa troisième victoire d’étape sur le Tour de France 2023 à Bordeaux. Il a devancé au sprint le Britannique Mark Cavendish et l’Érythréen Biniam Girmay après un nouveau travail presque parfait de son équipe. "On était très bien groupé dans les trois derniers kilomètres, raconte-t-il. Soren (Kragh Andersen) a mis un relais incroyable. Et ensuite on avait encore Jonas (Rickaert) et Mathieu (van der Poel). J’étais toujours dans une bonne roue et je n’ai jamais dû faire de gros efforts avant de lancer mon sprint.

Après sept étapes de ce Tour de France, Jasper Philipsen a remporté tous les sprints massifs disputés jusqu’à présent. "Je pense qu’on peut être fier de ce que l’équipe a accompli", explique-t-il. "Sans mes équipiers il serait impossible de compter déjà trois victoires d’étape. Je suis fier du travail accompli ensemble et de la manière avec laquelle on s’est trouvé dans le final. Je suis super heureux et fier."

Grâce à sa victoire, Philipsen compte désormais 88 points d’avance au classement du maillot vert sur son dauphin Bryan Coquard. "Mon objectif est de le ramener à Paris. Nous n’avons encore fait qu’une semaine. Le Tour sera encore long et dur. Je vais déjà profiter de ce moment et on verra bien."

Symbole de cette victoire, en s’imposant, Jasper Philipsen a privé Mark Cavendish d’une 35e victoire sur le Tour de France. "Il était très fort, raconte-t-il. J’aurais aussi aimé voir Cavendish gagner, comme tout le monde je pense. C’est sûr qu’il va réessayer, il est en forme."