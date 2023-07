Tour de France – La course folle au spectacle : "Quand on arrive dans ce tunnel de public, on est en mode survie"

Serge Seynaeve est motard de presse. Il a plus de 20 tours de France à son compteur. Pour lui l’augmentation des ascensions toujours plus raides sur des routes étroites est un gros facteur de stress : "On est un peu comme les coureurs. Quand on arrive dans ce tunnel de public on ne pense qu’à une chose. Avancer, ne pas se faire bloquer, ne pas prendre de coups. Parce que les gens nous frappent dessus. C’est peut-être amical mais quand même ça fait mal. Pour arriver au bout on se met en position de survie. Et on avance, on avance, on avance, en espérant que tout aille bien."