Tour de France – L’équipe UAE se montre optimiste : "On a beaucoup de confiance que Pogacar soit prêt mais on ne le sait pas"

Le Tour de France 2023 a démarré ce samedi. Avant le départ de la première étape, Mauro Gianetti, manager de l’équipe UAE, a livré ses sensations au micro de Jérôme Helguers.

Le Suisse a d’abord évoqué la présence d’Adam Yates aux côtés de Tadej Pogacar, qui revient d’une longue blessure au poignet. "Le fait de l’avoir dans l’équipe nous permet d’avoir un coleader. Il fallait aussi être prêts au cas où Pogacar ne pouvait pas travailler à 100%. On a quand même beaucoup de confiance dans le fait qu’il soit prêt mais on ne le sait pas, on verra ce que cela donnera sur la route. C’était une grande possibilité d’avoir Yates à un très haut niveau donc on voulait l’utiliser."

L’an dernier, c’est l’équipe Jumbo-Visma qui était venue avec deux leaders : Primoz Roglic et Jonas Vingegaard alors que Pogacar était seul. La situation est donc différente cette année. "Cela peut être l’inverse mais c’est la route et les coureurs qui décident, a avancé Gianetti. L’année passée, on avait aussi une très forte équipe au départ et on n’avait plus que trois coureurs aux côtés de Tadej après une semaine et Hirschi était blessé (ndlr : deux coureurs UAE avaient abandonné avant la moitié de la course). On espère pouvoir faire un Tour serein, travailler et voir une belle bataille dans les étapes."