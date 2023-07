Tour de France : Kwiatkowski s’impose au sommet après un gros numéro, Pogacar gagne quelques secondes

Énorme Michal Kwiatkowski ! Le Polonais de l’équipe INEOS-Grenadiers s’est imposé au sommet de la 13e étape après un numéro fantastique devant le Belge Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) alors que Tadej Pogacar (UAE) s’est rapproché du maillot jaune.

Le peloton du Tour de France 2023 retrouvait la haute montagne lors de la 13e étape longue de 137,8 km qui se finissait au Grand Colombier. Jusqu’au pied de cette dernière ascension, le profil était globalement plat, malgré une montée non répertoriée aux deux tiers de l’étape, se finissant avec le sprint intermédiaire.

Après une grosse bataille attendue pour prendre l’échappée, un groupe de vingt coureurs a su prendre les devants. Dedans, on trouvait notamment les Belges Maxim Van Gils et Jasper Stuyven (Lidk-Trek). Malgré la tentative de Bryan Coquard (Cofidis) d’en être, le Français n’a pas su revenir à temps et a été contraint d’abandonner la poursuite.

Malgré le fait qu’aucun coureur n’était dangereux pour le classement général, l’équipe UAE de Tadej Pogacar n’a pas voulu les laisser prendre beaucoup d’avance avec un objectif clair : aller gagner l’étape. Durant une grosse partie de l’étape, l’écart ne semblait pas suffisamment important pour que les fuyards puissent croire à une victoire d’étape.

En totale perdition alors que tous les sprinteurs avaient su tenir le rythme du peloton, Caleb Ewan (Lotto-Dstny) a été contraint d’abandonner. Au pied du Grand Colombier (17,4 km à 7,1%), l’équipe UAE continuait de faire le rythme alors que l’écart était de 3'30". Devant, Quentin Pacher (Groupama-FDJ) a été le premier à creuser un écart avant de se faire rejoindre par trois coureurs dont Van Gils. Revenu de l’arrière, c’est ensuite Michal Kwiatkowski (INEOS-Grenadiers) qui s’est isolé en tête.

Très impressionnant, le Polonais a rapidement pris de l’avance avant de creuser un écart important, annihilant tout espoir pour ses poursuivants. Malgré un travail monstrueux de l’équipe UAE, Kwiatkowski ne perdait pas énormément de temps et pouvait réellement croire à la victoire d’étape si les gros bras ne sortaient pas trop tôt.

À deux kilomètres du sommet, Adam Yates (UAE), sixième du classement général, a été le premier à accélérer mais l’équipe Jumvo-Visma ne s’est pas fait surprendre. Ramené par Sepp Kuss, Jonas Vingegaard n’a pas souffert pour suivre le rythme.

Mais lors de l’attaque de Pogacar, le Danois a tout de même dû lâcher prise, concédant finalement quatre secondes sur la ligne, auxquelles il faut ajouter les quatre secondes de bonification récupérées par le Slovène grâce à sa troisième place, derrière Kwiatkowski et un grand Van Gils, superbe deuxième d’étape. Pogacar revient donc à neuf secondes de Vingegaard au classement général.