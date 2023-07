Tour de France – Jumbo-Visma ravi malgré les huit secondes perdues par Vingegaard : "C’est une journée positive"

La douzième étape du Tour de France 2023 a vu Tadej Pogacar (UAE) récupérer huit secondes sur Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Malgré cela, on était plutôt satisfaits dans les rangs de l’équipe néerlandaise.

Au micro de Jérôme Helguers, Tiesj Benoot a préféré voir le positif. "C’est pas mal. UAE a roulé toute la journée et Pogacar n’a pas su prendre les dix secondes de bonification. C’est une journée réussie. On savait qu’un final comme ça était un petit peu mieux pour Pogacar, on l’avait vu au Puy de Dôme avec un final explosif à la fin d’une étape assez facile. Dylan Van Baarle devait rester avec le groupe des favoris le plus longtemps possible. Il disait qu’il se sentait bien alors je pouvais finir tranquillement."

Le son de cloche n’était pas très différent du côté de Wout van Aert. "C’est dommage d’avoir perdu quelques secondes mais c’était une journée plus défensive pour nous. J’espère que lors de la prochaine étape, on va pouvoir voir qui est le meilleur. UAE a pris le contrôle de la course donc ce n’était pas à nous de suivre pour rien. C’est pour cela qu’on a pris cette étape avec plus de tranquillité pour garder notre énergie pour le week-end."

Chez nos confrères de France 2, Vingegaard s'est aussi montré satisfait. "Mon objectif aujourd'hui était de garder le maillot jaune, je suis encore en jaune donc je suis très heureux. Je sais que dans un final comme celui-là, Pogacar est bien plus explosif que moi, je suis très heureux de la façon dont ça s'est passé"