Tour de France : Jumbo-Visma en tête des gains, Alpecin-Deceuninck première équipe belge

Avec 664.280 euros, Jumbo-Visma est l’équipe qui a empoché le plus de gains lors du Tour de France qui s’est achevé dimanche à Paris. La formation néerlandaise a remporté le classement général et une étape avec le Danois Jonas Vingegaard et le classement par équipe.

L’équipe UAE Emirates du Slovène Tadej Pogacar a terminé à la 2e place avec un total de 455.260 euros devant Ineos Grenadiers, troisième avec 132.919 eros. DSM-Firmenich est le moins bon élève avec 12.180 euros. Alpecin-Deceuninck, qui a remporté quatre étapes et le maillot vert avec Jasper Philipsen, est la première équipe belge à la 6e place avec 108.470 euros devant Lotto Dstny (9e avec 63.200), Soudal Quick-Step (14e avec 37.900 euros) et Intermarché-Circus-Wanty (19e avec 26.460 euros).