Tour de France : Jordi Meeus, le Belge qu’on n’attendait pas, triomphe sur les Champs Elysées

La 110e édition du Tour de France s’est refermée par une victoire belge mais sans doute pas celle que l’on attendait. Jordi Meeus a en effet déboulé à toute allure sur les Champs Elysées pour devancer à la photo-finish le favori du jour, le Belge Jasper Philipsen, dominateur des autres sprints sur ce Tour de France.

Pour la troisième année consécutive, c’est donc un Belge qui s’impose sur la prestigieuse avenue parisienne. Wout van Aert s’y était imposé en 2021 et Jasper Philipsen en 2022.

Philipsen, lauréat haut la main du classement du maillot vert, doit donc se contenter d’une deuxième place devant le Néerlandais Dylan Groenewegen et le Danois Mads Pedersen.

Il s’agit du plus beau succès de la carrière de Meeus. Le sprinteur belge de 25 ans enregistre un 9e succès professionnel dans un palmarès qui renseignait jusqu’ici Paris-Bourges, la Primus Classic et le Circuit de Wallonie comme principales victoires. Dans ce Tour de France, son meilleur résultat était une 6e place sur la 7e étape.

Avant l’emballage final, cette 21e et dernière étape de la Grande Boucle a longtemps fait office de défilé pour les 150 coureurs encore en course. Les attaques se sont ensuite multipliées dans le circuit final. Tadej Pogacar a notamment fait le show avec une offensive à 49 kilomètres du but. Le Slovène est resté 17 km à l’avant avant d’être revu par le peloton. Une autre offensive, emmenée par le Belge Frédéric Frison, a longtemps inquiété les équipes de sprinteurs mais on n’a finalement pas échappé au sprint massif.

Bien au chaud, Jonas Vingegaard a pu savourer sans souci sa seule journée de relax sur le Tour. Le Danois a conquis sa deuxième victoire finale consécutive sur la Grande Boucle en devançant le Slovène Tadej Pogacar de 7 : 29 et le Britannique Adam Yates de 10 : 56. Meilleur belge du général, Tiesj Benoot a terminé à la 24e place.