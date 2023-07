Tour de France

La septième étape a délivré du scénario presque attendu : une troisième victoire de Jasper Philipsen. Mais les équipes Astana et Intermarché-Circus-Wanty ont porté réclamation suite au sprint. Jean-François Bourlart, patron de la seconde équipe citée, s’est expliqué au micro de François Zaleski.

Après avoir été porté réclamation auprès de l’UCI, le dirigeant a expliqué sa démarche. "Tout le monde a vu le sprint que Philipsen a fait aujourd’hui. Il a gagné trois fois mais il y a une faute à chaque fois. Une a été sanctionnée quand Mathieu van der Poel prend le guidon de Biniam Girmay à 70 km/h à 300 mètres de la ligne. Ce vendredi, on met Biniam à 20 centimètres de la barrière. Il est obligé de freiner et presque de s’arrêter. S’il ne le fait pas, 50 coureurs sont à terre. Ce que je reproche à l’UCI, c’est de la prévention. On va encore attendre qu’il y ait un mec qui vole au-dessus des barrières et qui joue sa vie pour sanctionner un coureur, je trouve que ce n’est pas normal."

Selon Bourlart, si Philipsen n’a pas été sanctionné, c’est "parce qu’il n’y a pas eu de chute", expliquant qu’il ne comprenait pas "à quoi sert le VAR" si ce déplacement "n’est pas sanctionnable".