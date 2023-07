Tour de France - Jean-Francois Bourlard : "Personne n’était dans l’échappée mercredi, on était un peu fâchés"

Au départ de la sixième étape, Jean-Francois Bourlard s’est exprimé au micro de Jérôme Helguers pour évoquer son équipe, Intermarché-Circus-Wanty.

"J’attends de mes coureurs qu’ils fassent la course car on est un peu passés à côté de notre sujet mercredi. On aurait bien aimé avec un ou deux hommes dans les 35 devant. Cela n’aurait pas changé la fin de course pour nous mais au moins être présents dans ce gros groupe était important, on en avait parlé le matin. C’était prévu mais malheureusement, on n’y était pas donc on était déçus et un peu fâchés le soir", a-t-il expliqué.

Sur l’étape du jour, le dirigeant en attendait plus de ses coureurs. "Ils se sont bien remis en question. C’est encore une belle étape pour Louis Meintjes et Georg Zimmermann, on va donc essayer de mettre Louis dedans ou au moins un homme pour batailler à l’avant de la course. L’objectif reste le même d’approcher le plus possible Louis de la dixième place à Paris (ndlr : il est pour l’instant 22e). Pour cela, il faut être là tous les jours dans les étapes de montagne, être attentifs et perdre le moins de temps possible par rapport aux grands leaders. C’est ce qu’on va essayer de faire." Malheureusement, Intermarché-Circus-Wanty n’a visiblement pas retenu la leçon puisqu’aucun coureur de l’équipe n’est présent dans l’échappée de 20 coureurs de la 6e étape.

Concernant le scénario du jour, Bourlard attend de voir ce que Jumbo-Visma ambitionne. "Je ne suis pas sûr que BORA ait la toute grosse équipe pour contrôler. Si Vingegaard a observé Pogacar mardi, il a vu qu’il n’était pas très bien donc Jumbo-Visma pourrait avoir envie de l’assommer en lui prenant quelques minutes. Si c’est le cas, je pense que l’échappée n’ira pas au bout et que Vingegaard s’imposera. Mais il y a une chance que l’échappée aille au bout."