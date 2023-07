Tour de France – Jasper Philipsen écrase la concurrence pour le maillot vert : les classements après la 7e étape

Comme attendu, la septième étape du Tour de France n’a pas offert de bouleversement. Aucun changement n’est à signaler alors que Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a creusé l’écart au classement par points.

Sans surprise, aucun leader n’a perdu de temps. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) garde donc le maillot jaune avec 25 secondes d’avance sur Tadej Pogacar (UAE), maillot blanc.

Le classement de la montagne n’a pas non plus connu de bouleversement puisqu’un seul petit point était à distribuer et a fini dans l’escarcelle de Pierre Latour (TotalEnergies) qui n’avait pas le moindre point avant. Neilson Powless (EF Education-EasyPost) reste donc accroché à son maillot avec huit points d’avance sur Felix Gall (AG2R Citroën).

Si Jasper Philipsen n’était pas en danger direct, le sprinteur belge a profité de sa troisième victoire pour creuser encore plus l’écart au classement par points et compte désormais 88 points d’avance sur Bryan Coquard (Cofidis), qui n’a pas fait mieux qu’une quatrième place à l’arrivée, et 116 sur Mark Cavendish (Astana). Alors que le Tour vient seulement de finir son premier tiers, le sprinteur belge possède une telle avance qu’il ne semble presque plus envisageable de ne pas le voir en vert à Paris, hors blessures.