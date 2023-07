Tour de France : Jai Hindley prend option sur la troisième marche du podium à Paris

Dans le groupe de 10 coureurs qui est arrivé à 1’38 de Hindley, on retrouve le reste des candidats au podium. David Gaudu a rassuré après sa méforme du Dauphiné. Mattias Skjelmose confirme sa bonne condition trois semaines après sa victoire sur le Tour de Suisse. Le jeune Carlos Rodriguez a prouvé qu’il sera le leader d’Ineos pour cette Grande Boucle. Les frères Yates sont également au rendez-vous, bien qu’Adam devra peut-être se sacrifier à un moment ou un autre pour son leader Tadej Pogacar.

Nous n’en sommes qu’à la première semaine de ce Tour de France. Il reste 16 étapes et non des moindres, tout reste donc à faire pour les coureurs du classement général. La première étape de montagne a néanmoins donné des indications quant au niveau de formes des favoris. Vingegaard possède désormais un avantage par rapport à Pogacar pour la victoire finale et Hindley a marqué les esprits, prenant une option sur le podium final à Paris. L’Australien sait gérer une course de trois semaines. Il a fini deuxième du Tour d’Italie 2020 avant de remporter l’édition 2022. Prendre une option est une chose, confirmer en est une autre. On verra dans les jours à venir si l’Australien est en mesure d’y parvenir…