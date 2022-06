Tour de France : j’ai reconnu le contre-la-montre de Copenhague, vitesse, vent et pavés !

Franchement je ne m’y attendais pas. Qu’est-ce qu’il y a du vent tout au long du parcours ! C'est la troisième constatation. Au guidon de mon vélo poids lourd qui n’a pas été conçu en soufflerie aérodynamique, je dirais qu’il y a au moins 65% du tracé où le vent ne sera pas le meilleur ami du coureur.

J’y vois deux explications. Il y a la Mer Baltique toute proche. Il y a aussi l’architecture de la ville construite de manière quadrillée. Cette architecture génère énormément de courants d’air et on a rarement la sensation d’être aidé par le vent sauf lorsqu’on passe devant le stade de foot de Copenhague, le Parken Stadium.

Enfin, la surprise du chef ce sont les pavés. C'est la dernière constatation. Bon, on ne s’emballe pas non plus ! Moins d’1 kilomètre de pavés. Juste un passage obligé sur la place du Palais Royal, histoire que ce chrono soit aussi une visite complète des plus beaux endroits de Copenhague pour les millions d’internautes et de téléspectateurs qui suivront cette première étape du Tour de France 2022. Ceci étant, il y a clairement un risque de chute dans le premier virage qui mène à la place du Palais Royal avec ces vélos de chrono ultra-rigides qui ne sont absolument pas prévus pour absorber ce type de chocs. Bref, ça va tabasser ! Et ça pourrait peut-être empêcher de battre le record de plus de 52 km/h de moyenne établi par Geraint Thomas en 2017 lors du prologue de Düsseldorf. A suivre donc. Ca va être bien!