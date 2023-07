Tour de France : il y a 25 ans éclatait l’affaire Festina, une affaire de dopage sans précédent

A l’époque, Richard Virenque, chouchou du public français, est l’un des favoris de la course. Aujourd’hui encore, son nom reste étroitement lié à cette affaire de dopage, comme il l’avait confié en 2018 à Samuel Grulois : "Je savais de quoi était fait le peloton. On m’a demandé de parler, mais j’ai longtemps adopté l’attitude de l’époque. J’ai nié, mais à un moment donné, la pression était telle que j’ai dû passer aux aveux. J’ai été condamné à un an de suspension. J’ai payé ! J’ai payé médiatiquement, financièrement et après j’ai pu rebondir. Mais aujourd’hui, je dois être l’un des seuls à pouvoir en parler. Si vous posiez ces questions à d’autres anciens coureurs, ils fileraient. Ils fuiraient les questions que vous posez."

Richard Virenque passera aux aveux en 2000 et sera relaxé. Il reviendra dans le peloton avant de devenir consultant… Et tout cela en gardant toujours la même popularité, sur les routes du Tour de France.