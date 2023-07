Tour de France : il y a 20 ans, Lance Armstrong traversait les champs pour éviter la chute

Fracturé au fémur, au coude et au poignet droit, le coureur basque reviendra deux ans plus tard sur le Tour De France. Mais encore aujourd'hui, il garde des séquelles de cette chute :

Sérieux prétendant au podium, le Basque qui avait fait trois podiums sur le Tour De France et sur la Vuelta entre 2000 et 2002, n’aura plus le niveau de ces années-là. Il mettra fin à sa carrière en 2006 suite à la fin de son équipe Liberty Seguros, empêtrée dans l’affaire Puerto.

"...l’affection des gens est toujours importante pour moi. Même aujourd’hui."

Le coureur espagnol reste fier qu’on se souvienne de lui grâce à cet évènement. Il l’a déclaré à nos confrères de Sudouest : "Je suis très fier quand on me dit : 'Beloki, tu es tombé et j’ai pleuré' ou 'je croyais que tu allais gagner le Tour'. Je pense que je n’aurais pas gagné, mais l’affection des gens est toujours importante pour moi. Même aujourd’hui."

*Lance Armstong sera destitué de ses titres de vainqueur du Tour De France de 1999 à 2005 à cause du dopage.