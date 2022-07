Tour de France : Guillaume Martin (Cofidis) positif au Coronavirus, Kasper Asgreen et Ruben Guerreiro abandonnent aussi

Petite pluie d'abandons sur le Tour de France ce matin...

Guillaume Martin (Team Cofidis) est contraint d’abandonner le Tour de France en raison d’un test positif au Coronavirus. Après une superbe série de 362 jours sans abandon, le Français est contraint de renoncer malgré sa belle 14e place au général. Et la menace du Covid plane de plus en plus sur le peloton entier.

De son côté, la formation Quick-Step Alpha Vinyl a annoncé que Kasper Asgreen se retirait à l’aube de la 9e étape. Invisible jusque-là et lâché très tôt jeudi, le Danois ne serait pas suffisamment remis de sa blessure au genou gauche, encourue lors du Tour de Suisse. Dans son communiqué, la formation belge a expliqué ne pas vouloir mettre en péril la seconde partie de saison de son coureur. Coup dur donc pour Quick Step puisque, même dans un mauvais jour, Asgreen reste un formidable rouleur et capitaine de route.

Ruben Guerreiro (Education First) ne reprendra pas la route ce matin non plus. Son équipe a communiqué ce matin : "Ruben Guerreiro ne prendra pas le départ de l'étape 9 du Tour de France en raison d'une maladie non liée au Covid-19." Et dans le contexte actuel, la précision vaut son pesant d'or.