Tour de France : Froome retenu par Israël, Gaudu et Pinot présents chez Groupama

Chris Froome, le Britannique quadruple vainqueur de l'épreuve qui cherche à redevenir pleinement compétitif, a été retenu mercredi par l'équipe Israël PT pour le Tour de France qui s'élancera le 1er juillet de Copenhague.

Froome, 37 ans, a remporté le Tour en 2013, 2015, 2016 et 2017. Troisième en 2018, il ne s'est plus présenté au départ ensuite, en raison de sa grave chute de juin 2019 et du long rétablissement nécessaire.

"J'ai travaillé exceptionnellement dur cette année et j'ai hâte de tout donner. Nous avons un super groupe de coureurs", a déclaré Froome, cité par sa formation, avant sa dixième participation à l'épreuve.

L'équipe israëlienne jouera l'expérience dans le Tour avec le Danois Jakob Fuglsang (37 ans), troisième du récent Tour de Suisse, et le Canadien Michael Woods (35 ans).