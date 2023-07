Tour de France femmes : Wiebes remporte la 3e étape au sprint, Kopecky conserve son maillot jaune

Lorena Wiebes s’est imposée au sprint lors de la troisième étape du Tour de France femmes en devançant Marianne Vos et Lotte Kopecky qui avait lancé son effort de loin. La Belge Julie Van De Velde a réalisé un grand numéro en partant en solitaire à plus de 50km de l’arrivée mais a été reprise à 200m de la ligne.

L’arrivée plate de cette troisième étape devrait convenir aux sprinteuses, mais le début d’étape emprunte des routes vallonnées et il faudra donc être attentif pour empêcher une échappée d’aller au bout.

Plusieurs filles tentent leur chance mais aucun groupe ne parvient à se former. La Belge Julie Van De Velde en profite pour sortir à plus 50km de l’arrivée pour aller chercher les points et creuse finalement l’écart avec le peloton pour compter plus de deux minutes d’avance à 30 kilomètres de l’arrivée.

Mais les équipes de sprinteuses s’organisent et travaillent en tête de peloton, mais Van De Velde compte encore 30 secondes à 3km de l’arrivée.

La Belge se bat jusqu’au bout mais se fait reprendre à 200m de la ligne par Lotte Kopecky qui lance son sprint de loin. La maillot jaune se fait cependant déborder par Lorena Wiebes qui confirme qu’elle est la plus rapide du peloton au sprint et remporte cette troisième étape. Marianne Vos prend la deuxième place, devant Lotte Kopecky qui conserve sa tunique jaune. Julie Van De Velde pourra se consoler avec le maillot à pois et le prix de la combativité.