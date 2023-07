Tour de France femmes : Van Vleuten pour un double triplé

La très ancienne (40 ans) de la formation Movistar, qui prendra sa retraite en fin de saison, est la principale favorite à sa succession.

Même si elle paraît moins intouchable que l’an passé (elle n’a remporté aucune classique au printemps), Annemiek van Vleuten a montré, parée du maillot arc-en-ciel, qu’elle reste la patronne des courses à étapes après ses succès sur la Vuelta en mai et au Giro Donne début juillet.

Formidable grimpeuse et redoutable dans l’exercice contre le chrono, elle trouvera un terrain à sa convenance lors des deux dernières étapes : la 7e le 29 juillet avec les ascensions de l’Aspin et du Tourmalet dans les Pyrénées et le 8e le lendemain lors du contre-la-montre final de Pau (22 km).

Pour elle, le plus difficile sera peut-être de contrôler la course lors des six premières étapes. Mais son équipe, Movistar, qui a reçu le renfort l’hiver dernier de la solide et explosive Allemande Liane Lippert, paraît en mesure de bien entourer la leader.