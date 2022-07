Tour de France Femmes : suivez la 3e étape cabossée (Direct vidéo 14H15)

La troisième étape du Tour de France Femmes prend son départ de Reims et mènera les coureuses jusqu'à Epernay au terme de 133km. Marianne Vos, gagnante à Provins lors de la deuxième étape, a empoché le maillot jaune et tentera de le conserver dans ce parcours légèrement vallonné. Silvia Persico (10s) et Katarzyna Niewiadoma (12s) complètent le top 3 provisoire.

Trois côtes de quatrième catégories et une de troisième se succède avant l'emballage final qui aura lieu sur le Mont Bernon (1km à 4,6%). L'arrivée est attendue à Epernay entre 16h10 et 16h40, selon les moyennes horaires prévisionnelles.