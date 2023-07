Tour de France femmes : Reusser s’offre le chrono, victoire finale de Vollering, une exceptionnelle Kopecky 2e du général !

Marlen Reusser a assumé son statut de favorite. La Suisse, championne d’Europe de la discipline, s’est adjugée la 8e et dernière étape du Tour de France femmes, un contre-la-montre globalement plat disputé ce dimanche. Elle a avalé les 22,6 kilomètres du parcours en 29'15'', avec une vitesse moyenne de 46,34 km/h. Une nouvelle victoire d’étape donc, la 4e depuis le début du Tour, pour l’équipe néerlandaise SD-Worx.

La formation "oranje" va également pouvoir fêter la victoire finale de Demi Vollering. 2e du chrono (29'25''), Vollering, déjà porteuse du maillot jaune depuis sa victoire écrasante au sommet du Tourmalet samedi, remporte son premier Tour de France et par la même occasion son 1er grand tour.

Une délivrance pour la coureuse de 26 ans, qui a souvent touché son rêve du bout des doigts, sans jamais parvenir à l’emporter. En 2021, elle était déjà montée sur le podium du Tour d’Italie (3e), tandis que l’année dernière, Vollering avait "échoué" à la 2e place de la Grande Boucle. Cette saison, après ses nombreux succès sur les Classiques, elle a de nouveau dû se contenter de la 2e place, au Tour d’Espagne cette fois.

Et comme le dit la célèbre expression, jamais deux sans trois pour SD-Worx ! En effet, Lotte Kopecky a réussi le pari fou de grimper sur le podium du Tour ! Héroïque tout au long de la semaine, Kopecky, 4e du général avant cette dernière étape, devait sortir le grand jeu pour atteindre cet objectif inimaginable il y a encore une semaine. Dimanche, autour de Pau, elle a sorti le meilleur chrono de sa carrière, se classant 3e de l’étape (29'53'') et devançant ses concurrentes au podium Katarzyna Niewiadoma de 45 secondes et Annemieck van Vleuten d’1 minute et 3 secondes. Une performance incroyable qui lui permet de prendre la deuxième place du général pour… 21 centièmes sur la Polonaise. van Vleuten, en difficulté aujourd'hui, termine 4e du général, tandis que la Française Juliette Labous complète le top 5.

En plus de sa 2e place, Lotte Kopecky repart avec une victoire d’étape et le maillot vert sur les épaules.