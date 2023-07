Tour de France femmes : Lotte Kopecky serre les dents et conserve son maillot jaune, Kastelijn décroche la 4e étape

Lotte Kopecky a conservé son maillot jaune mercredi au terme de la 4e étape du Tour de Frances Femmes entre Cahors et Rodez, la plus longue de cette deuxième édition de la Grande Boucle féminine (177,1 km). La Belge a fait preuve de panache et d’une condition physique enviable pour résister dans une fin d’étape très accidentée où les favorites de ce Tour de France se sont testées.

La victoire est revenue à la Néerlandaise Yara Kastelijn, rescapée de l’échappée et principale menace pour le maillot jaune de Kopecky. Pointée à 2:41 de la Belge mercredi matin, Kastelijn s’est glissée dans l’échappée du jour qui a longtemps compté plus de sept minutes d’avance.

L’avance du groupe de 14 fuyardes s’est réduite dans les 40 derniers kilomètres lorsque le terrain sous les roues des coureuses s’est considérablement corsé.

En grande forme, Lotte Kopecky a largement contribué à faire descendre l’écart, plaçant trois accélérations (35 km, 25 km et 18 km de l’arrivée). Le maillot jaune a même creusé un écart d’une vingtaine de secondes vis-à-vis des favorites de ce Tour de France. Cet écart s’est résorbé dans la dernière côte du jour, la Côte de Lavernhe, sous l’impulsion de la tenante du titre Annemiek Van Vleuten, suivie dans son attaque par son équipière Sheyla Gutierrez et par sa grande rivale Demi Vollering.

Le petit peloton des favorites, dont faisait toujours partie Kopecky, s’est ensuite regroupé avant d’affronter les 600 terribles derniers mètres de la Côte de Saint-Pierre. Demi Vollering a ainsi accéléré pour s’emparer de la 2e place du jour et refiler 6 secondes (bonifications comprises) à Annemiek Van Vleuten et au reste de la meute. Kopecky a perdu une vingtaine des secondes dans la battaille mais reste solidement en tête du classement général avec 43 secondes sur son équipière Vollering. Un groupe de quatre coureuses (Ashleigh Moolman, Katarzyna Niewiadoma, Elisa Longo Borghini et Annemiek Van Vleuten) se partage la 3e place à 51 secondes.

Jeudi, la 5e étape proposera un nouveau profil vallonné entre Onet-le-Château et Albi. Les derniers hectomètres seront en légère montée.